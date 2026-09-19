प्रयागराज में शैक्षिक नियुक्तियां: डॉ. शैलेश JLN महाविद्यालय के प्रधानाचार्य व नीतू बनीं माध्यमिक शिक्षा की लेखाधिकारी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय चौबारा न्यायीपुर में डॉ. शैलेश कुमार पांडेय ने शनिवार को नए प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों के साथ प्रबंध समिति के सदस्यों ने उनका स्वागत कर कार्य में सहयोग देने का भरोसा जताया।

नवनियुक्त प्रधानाचार्य ने विद्यालय में अनुशासन और शिक्षण व्यवस्था की गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया। अभिभावकों को भी बच्चों की पढ़ाई में सहयोगी बनने का आह्वान किया। अध्यापक अभिभावकों से निरंतर संवाद करें इसके लिए भी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर प्रबंधक रमाशंकर उपाध्याय, मेवालाल अयोध्या प्रसाद इंटर कालेज के प्रबंधक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, अजय विक्रम सिंह, विधायक फाफामऊ गुरु प्रसाद मौर्या, अरविंद कुमार सिंह, वंदना सिंह, डॉ. पवन तिवारी, शिवओम तिवारी, डॉ. अभिषेक त्रिपाठी आदि ने शुभकामना दी।