दिवाली और छठ पर्व पर रेलवे चलाएगा चार जोड़ी स्पेशल ट्रेन, प्रयागराज होकर जाएंगी कई गाड़ियां

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दिवाली एवं छठ पूजा के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने चार जोड़ी विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इनमें पुणे-मुजफ्फरपुर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस-अयोध्या कैंट और खुर्दा रोड-आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली विशेष ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों के संचालन से प्रयागराज सहित विभिन्न स्टेशनों के यात्रियों को त्योहार पर घर पहुंचने में सुविधा मिलेगी।

रेलवे द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार गाड़ी संख्या 01481 पुणे-मुजफ्फरपुर विशेष ट्रेन 20 अक्टूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को छह फेरे लगाएगी। वापसी में गाड़ी संख्या 01482 मुजफ्फरपुर-पुणे विशेष ट्रेन 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। दोनों ट्रेनें प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर रुकेंगी।

पुणे से चलने वाली ट्रेन गुरुवार को रात 12:30 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी जबकि मुजफ्फरपुर से आने वाली ट्रेन यहां रात 11:05 बजे पहुंचेगी। इसी क्रम में गाड़ी संख्या 01453 पुणे-मुजफ्फरपुर विशेष ट्रेन 19 अक्टूबर से 23 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को तथा वापसी में गाड़ी संख्या 01454 मुजफ्फरपुर-हडपसर विशेष ट्रेन 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को संचालित होगी। यह ट्रेन भी प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर ठहराव करेगी।

इन दोनों जोड़ी ट्रेनों में सामान्य और स्लीपर श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे। मुंबई से अयोध्या के लिए गाड़ी संख्या 01045 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-अयोध्या कैंट विशेष ट्रेन 19 अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को चलेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 01046 अयोध्या कैंट-लोकमान्य तिलक टर्मिनस विशेष ट्रेन 20 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को संचालित होगी।