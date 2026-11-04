दीपावली-छठ पर प्रयागराज और सूबेदारगंज स्टेशन पर रुकेंगी 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दीपावली एवं छठ महापर्व पर प्रयागराज के यात्रियों के छह विशेष ट्रेनों का ठहराव प्रयागराज जंक्शन अथवा सूबेदारगंज स्टेशन पर किया गया है। इसमें मालदा टाउन-शकूरबस्ती विशेष ट्रेन (03439/03440) 10 और 11 नवंबर को एक-एक फेरे के लिए चलाई जाएगी, जिसमें कुल 22 कोच होंगे।

मुंबई से बिहार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-मुजफ्फरपुर स्पेशल (01081/01082) का संचालन 16 कोचों के साथ छह से 11 नवंबर के मध्य दो-दो फेरों में होगा। इसी प्रकार दिल्ली-दरभंगा आरक्षित विशेष ट्रेन (04078/04077) 10 और 11 नवंबर को एक-एक फेरा लगाएगी।