जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भगवान विष्णु के चार माह तक शयन करके पुन: जाग्रत होने पर सनातन धर्मावलंबियों ने उत्सव मनाया। कार्तिक शुक्लपक्ष की एकादशी (देवोत्थान/देवउठनी) पर शुक्रवार की भोर से मठ-मंदिरों व घरों में घंटा-घड़ियाल, शंख का वादन करके भगवान के जाग्रत होने की खुशी मनाई गई। संतों व भक्तों ने कीर्तन करके प्रभु की महिमा का बखान किया।

शुभ व मांगलिक कार्य पुन: आरंभ मंत्रोच्चार के बीच पंचामृत व गन्ना के रस से भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल, श्रीराम की प्रतिमा का अभिषेक करके पूजन किया गया। उन्हें गन्ना, सिंघाड़ा, फल, मिष्ठान, तुलसी की पत्ती अर्पित करके विधि-विधान से पूजन करने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह रहा। भगवान विष्णु के जाग्रत होने पर शुभ व मांगलिक कार्य पुन: आरंभ हो गए। गृहप्रवेश, यज्ञोपवीत, नामकरण, नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ जैसे कार्य होने लगे।

अभी तक शुभ व मांगलिक कार्य रुके थे भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्लपक्ष की एकादशी तिथि से शयन कर रहे थे, जिससे समस्त शुभ व मांगलिक कार्य रुके थे। देवोत्थान एकादशी पर संगम, गंगा व यमुना के पवित्र जल में भोर से स्नान शुरू हो गया। स्नान-दान करने के बाद लोगों ने घरों में भगवान विष्णु का पूजन किया।