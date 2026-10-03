केंद्रीय और रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब पेंशन फंड निवेश के मिलेंगे छह नए विकल्प

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। केंद्र सरकार और रेलवे के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत निवेश से जुड़ी बड़ी और राहत भरी खबर है। कर्मचारियों के लिए अब अपनी पेंशन राशि निवेश करने के विकल्प चार से बढ़ाकर छह कर दिए गए हैं।

कर्मचारियों को पेंशन फंड पर बेहतर मुनाफा (रिटर्न) दिलाने के उद्देश्य से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने निवेश नियमों का दायरा बढ़ाते हुए दो नए विकल्प जोड़े हैं। इस नई व्यवस्था को रेलवे बोर्ड ने भी अपने सभी जोनल कार्यालयों और उत्पादन इकाइयों में 24 सितंबर से लागू कर दिया है।

अब तक कर्मचारियों के पास निवेश के बेहद सीमित रास्ते थे। लगभग 96 प्रतिशत कर्मचारियों का पैसा सीधे 'डिफ़ाल्ट स्कीम' में जाता था, जिसे केवल तीन सरकारी पेंशन फंड ही संभालते थे। खुद विकल्प चुनने पर भी शेयर बाजार (इक्विटी) में निवेश की सीमा बहुत कम थी, जिससे सेवानिवृत्ति पर बड़े फंड की गुंजाइश सीमित रहती थी। साथ ही कर्मचारियों को अपनी पसंद का फंड मैनेजर चुनने की छूट भी नहीं थी।

नए नियमों के बाद कर्मचारियों के सामने मौजूद कुल छह विकल्पों में पहला डिफ़ाल्ट स्कीम, दूसरा 100% सरकारी प्रतिभूतियां (जी-सेक), तीसरा लाइफ साइकिल 25-लो (अधिकतम 25% इक्विटी) और चौथा लाइफ साइकिल 50-माडरेट (अधिकतम 50% इक्विटी) शामिल है। इनके अलावा दो नए विकल्प जोड़े गए हैं। पांचवां विकल्प 'लाइफ साइकिल 75-हाई' है, जिसमें 35 वर्ष की आयु तक 75 प्रतिशत तक अंशदान शेयर बाजार में लगाया जा सकेगा, जो उम्र के साथ 55 वर्ष पर घटकर 15 प्रतिशत रह जाएगा। छठां विकल्प 'लाइफ साइकिल-अग्रेसिव' है, जिसमें 45 वर्ष की आयु तक 50 प्रतिशत और 55 वर्ष तक 35 प्रतिशत तक निवेश शेयर बाजार में बना रहेगा।