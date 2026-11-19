जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इस समय छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले का नया आलू बाजार में है। इसका दाम दस दिन पहले 100 रुपये प्रतिकिलो था, जो इस समय घटकर 35 रुपये के करीब हो गया है।

वहीं पुराना आलू 20 रुपये किलो है। 15 दिसंबर के बाद स्थानीय स्तर का नया आलू बाजार में आ जाएगा, जिसके बाद इसकी कीमत 20 रुपये के आसपास हो जाएगी। उधर, अन्य सब्जियों के दाम स्थिर हैं। जल्द ही हरी सब्जियों की नई खेप आने पर इसकी कीमत भी बेहद कम हो जाएंगी।

गऊघाट, कटरा, साउथ मलाका, खुल्दाबाद, तिनकोनिया, एजी आफिस, मुंडेरा समेत अन्य सब्जी मंडियों में इस समय नया आलू छाया हुआ है। शुरुआत में इसकी कीमत चढ़ी हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे इसके दाम कम हुए और इस समय 35 रुपये प्रतिकिलो के आसपास है।