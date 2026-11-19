प्रयागराज में अंबिकापुर के नए आलू की धूम, दाम गिरे, स्थानीय आवक से और सस्ता होगा
प्रयागराज के बाजार में अंबिकापुर का नया आलू आ गया है, जिसकी कीमत ₹100 से घटकर ₹35 प्रति किलो हो गई है।
HighLights
अंबिकापुर का नया आलू बाजार में, कीमत ₹100 से ₹35 हुई।
स्थानीय आलू 15 दिसंबर के बाद आएगा, दाम ₹20 तक गिरेंगे।
अन्य सब्जियों के दाम स्थिर, हरी सब्जियों की नई खेप जल्द।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इस समय छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले का नया आलू बाजार में है। इसका दाम दस दिन पहले 100 रुपये प्रतिकिलो था, जो इस समय घटकर 35 रुपये के करीब हो गया है।
वहीं पुराना आलू 20 रुपये किलो है। 15 दिसंबर के बाद स्थानीय स्तर का नया आलू बाजार में आ जाएगा, जिसके बाद इसकी कीमत 20 रुपये के आसपास हो जाएगी। उधर, अन्य सब्जियों के दाम स्थिर हैं। जल्द ही हरी सब्जियों की नई खेप आने पर इसकी कीमत भी बेहद कम हो जाएंगी।
गऊघाट, कटरा, साउथ मलाका, खुल्दाबाद, तिनकोनिया, एजी आफिस, मुंडेरा समेत अन्य सब्जी मंडियों में इस समय नया आलू छाया हुआ है। शुरुआत में इसकी कीमत चढ़ी हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे इसके दाम कम हुए और इस समय 35 रुपये प्रतिकिलो के आसपास है।
मुंडेरा मंडी के थोक विक्रेता प्रमोद यादव बच्चा, अजय कुशवाहा बताते हैं कि इस समय नया आलू छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से आ रहा है। नौ नवंबर तक फुटकर बाजार में यह 100 रुपये प्रतिकिलो बिक रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत नीचे आ गई है। 15 दिसंबर के बाद प्रयागराज, कौशांबी जिले का नया आलू आना शुरू हो जाएगा, तब इसके दाम बेहद कम होंगे।
फुटकर में सब्जियों के दाम
|सब्जी का नाम
|दाम (₹ / प्रति किलो)
|नया आलू
|35
|पुराना आलू
|20
|बैगन
|30-40
|टमाटर
|30-40
|हरी मटर
|80-100
|शिमला मिर्च
|70-80
|कद्दू
|30-40
|भिंडी
|50-60
|प्याज
|50-60
|गाजर
|60-70
|मूली
|20-30
|फूलगोभी
|20-30 (प्रति पीस)
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