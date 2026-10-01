इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की शिक्षिका का मोबाइल हैक, साइबर अपराधियों ने कई लोगों से मांगे रुपये

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका डॉ. रितु मोदी का मोबाइल हैक करके साइबर अपरधियों ने तमाम लोगों से पैसे मांगे। विश्विद्यालय से जुड़े कुछ लोगों ने अनजाने में साइबर अपरधियों के खाते में पैसे भेज भी दिए। इसका पता चलने पर डॉ. रितु ने धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

शिक्षिका की फोटो लगाकर बनाया फर्जी वाट्सएप शिक्षिका डाॅ. रितू मोदी का कहना कि साइबर अपरधियों ने मोबाइल हैक करके उनके नाम से व उनकी फोटो का उपयोग कर फर्जी वाट्सएप के द्वारा अनावश्यक रूप से 300-400 लोगों मैसेज भेज दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों एवं अन्य सम्बन्धियों से पैसे की मांग की जा रही है।