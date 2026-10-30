कार की टक्कर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र की मौत, छात्रा घायल; पोस्टमार्टम हाउस पर छात्रों की उमड़ी भीड़

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रफ्तार के कहर ने गुरुवार रात इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक छात्र की जान ले ली, जबकि छात्रा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। छात्रा को स्वरूप रानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्नलगंज पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कार और उसके चालक की तलाश कर रही है। उधर शुक्रवार को अस्पताल में छात्रों की भीड़ उमड़ पड़ी।

कौशांबी जिले के चरवा थाना क्षेत्र चरवा कस्बा निवासी 20 वर्षीय अनीश कुमार पुत्र राजपाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था। उसके साथ वाराणसी निवासी भाव्या भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्रा है। अनीश एक हाॅस्टल में रहता था। गुरुवार रात अनीश अपने दोस्त भाव्या के साथ स्कूटी से कहीं जा रहा था। मनमोहन पार्क चौराहे के पर पहुंचा, तभी एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी में टक्कर मार दी। इससे छात्र और छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसा देख वहां राहगीरों की भीड़ जुट गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टर ने अनीश कुमार को मृत घोषित कर दिया। परिचय पत्र और आधार कार्ड के जरिए उसकी पहचान हुई तब घरवालों को खबर दी गई आधी रात परिवार वाले भी रोते-बिलखते यहां पहुंचे।