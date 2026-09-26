Allahabad University PhD Admission : पीएचडी आवेदन में संशोधन का मौका, 27 सितंबर से खुलेगी सुधार विंडो

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश-2026 के लिए पंजीकरण पूरा कर शुल्क जमा कर चुके अभ्यर्थियों को आवेदन में सुधार का एक और मौका मिलेगा। जनसंपर्क अधिकारी प्रो. जया कपूर के अनुसार सुधार विंडो 27 से 28 सितंबर तक सक्रिय रहेगी। इस अवधि में अभ्यर्थी आवेदन फार्म में विश्वविद्यालय की ओर से निर्धारित अनुमत क्षेत्रों में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे।

अभ्यर्थी किसमें नहीं कर सकेंगे बदलाव? हालांकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों में बदलाव की सुविधा नहीं दी जाएगी। विश्वविद्यालय के अनुसार आवेदन श्रेणी, सामाजिक श्रेणी, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और दिव्यांगता के प्रकार में सुधार नहीं किया जा सकेगा। सुधार विंडो केवल उन अभ्यर्थियों के लिए होगी, जिन्होंने पीएचडी प्रवेश-2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के साथ पंजीकरण शुल्क भी जमा किया है।