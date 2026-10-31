एक साल से चार्जशीट दबाए रही पुलिस, हाई कोर्ट ने कहा- दाल में कुछ काला, गृह सचिव से मांगा पर्सनल एफिडेविट

विधि संवाददाता, लखनऊ। आपराधिक मामले में करीब एक साल पहले चार्जशीट तैयार होने के बावजूद उसे अदालत में दाखिल नहीं किए जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मामले में कुछ ऐसा है, जो सामने नहीं आ रहा है।

खंडपीठ ने अपर मुख्य सचिव (गृह) को तीन सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर देरी का कारण बताने का निर्देश दिया है। यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन और न्यायमूर्ति राजीव भारती की पीठ निहारिका मिश्रा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याची ने आपराधिक धमकी और अश्लील सामग्री प्रकाशित अथवा प्रसारित करने से संबंधित धाराओं में दर्ज प्राथमिकी के मामले में पुलिस को चार्जशीट अदालत में दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की थी। 25 अगस्त को पुलिस ने अदालत को जानकारी दी थी कि चार्जशीट अग्रसारित कर दी गई है और जल्द ही दाखिल कर दी जाएगी।