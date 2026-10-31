उत्तर प्रदेश में एक दिसंबर से ही होगी जनगणना, तारीखों में कोई बदलाव नहीं; केंद्र की नई अधिसूचना UP में नहीं होगी लागू

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 का काम तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। प्रदेश में जनसंख्या की गणना एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक होगी। केंद्र सरकार की ओर से 30 अक्टूबर को जारी नई अधिसूचना में दी गई तारीखें उत्तर प्रदेश पर लागू नहीं हैं। प्रदेश में जनगणना की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और न ही इसे स्थगित किया गया है।

भारत सरकार की पांच सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में जनगणना का दूसरा चरण यानी जनसंख्या गणना एक दिसंबर से चार जनवरी तक चलेगा। इससे पहले 16 से 30 नवंबर तक लोगों को स्व-गणना का विकल्प मिलेगा।