एसएसपी बरेली पर सख्त टिप्पणी के लिए हाई कोर्ट ने जताया खेद, तथ्य छिपाने वाले याची पर 50000 का जुर्माना

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्या के खिलाफ की गई कठोर मौखिक टिप्पणियों पर खेद जताते हुए उन्हें अनावश्यक बताया है। अदालत ने तथ्य छिपाने वाले याची ओमेंद्र यादव पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाकर उसकी दोनों बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं खारिज कर दीं हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने दिया हैं।

खंडपीठ ने कहा कि 27 अक्टूबर की सुनवाई में एसएसपी के हलफनामे में सीसीटीवी का विवरण न होने पर उसने टिप्पणी की थी कि प्रदेश पुलिस में सीसीटीवी खराब होने की प्रवृत्ति दिखती है। प्रथमदृष्टया एसएसपी ने झूठा हलफनामा दाखिल किया है, इसलिए उनकी व्यक्तिगत पेशी का निर्देश दिया गया था।

बाद में पता चला कि तथ्य याची ने छिपाए थे। याची का दावा था कि पुलिस ने उसे आठ से 13 मई तक अवैध रूप से हिरासत में रखा और 13 मई को औपचारिक गिरफ्तारी दिखाई। अदालत ने पाया कि याचिका में हिरासत की तारीख, समय और स्थान का विशिष्ट उल्लेख नहीं था। यह जानकारी केवल समर्थन वाले हलफनामे के पेज 27 पर थी, जबकि इसे याचिका में होना चाहिए था। राज्य ने 18 मई को पहली याचिका पर जवाब दाखिल किया था।