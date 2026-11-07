इलाहाबाद हाई कोर्ट: नए चैंबर आवंटन और सुरक्षा राशि जमा करने की अंतिम तारीख 20 नवंबर तक बढ़ी

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में नवनिर्मित अधिवक्ता चैंबर व पार्किंग भवन में आवंटन की तारीख बढ़ गई है। 'चीफ आवंटी' के रूप में चैंबर प्राथमिकताएं जमा करने और सुरक्षा राशि (सिक्योरिटी डिपाजिट) के भुगतान की अंतिम तारीख हाई कोर्ट ने 20 नवंबर की शाम पांच बजे तक बढ़ा दी है। अभी तक अंतिम तारीख पांच नवंबर थी।

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव ने चार नवंबर को पत्र लिखकर अंतिम तारीख दो सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध किया था। आवंटन समिति के अध्यक्ष एवं मुख्य न्यायमूर्ति की संस्तुति पर विस्तार स्वीकृत हुआ। इस आशय की सार्वजनिक सूचना उसी दिन हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी।

हाई कोर्ट अधिवक्ता चैंबर एवं पार्किंग नियम 2026 के तहत 25 मई को वेबसाइट पर 9,912 पात्र अधिवक्ताओं की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी हुई। इसमें 167 वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल थे। यह हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन से 18 और 22 मई को मिली सूचियों के आधार पर बनी। इस पर आनलाइन और आफलाइन आपत्तियां मांगी गईं।

कुल 3,093 आपत्तियां मिलीं, जिन्हें परीक्षण और निस्तारण के लिए संबंधित बार एसोसिएशनों को भेजा गया। नियम-7 के अनुसार 23 जून को 12,884 अधिवक्ताओं की अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित हुई। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 30 जून और चार जुलाई के पत्रों के साथ क्रमश: 1,971 और 282 अधिवक्ताओं की अलग-अलग सूचियां मिलीं। उन्हें अंतिम सूची के नीचे रखने का अनुरोध था। इसके बाद 17 जुलाई को 15,137 पात्र अधिवक्ताओं की संशोधित अंतिम वरिष्ठता सूची जारी हुई।