इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव: धर्मेंद्र सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष व आशुतोष त्रिपाठी संयुक्त सचिव प्रशासन पद पर विजयी
इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (एचसीबीए) सत्र 2026-27 के चुनाव में धर्मेंद्र सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष और आशुतोष त्रिपाठी संयुक्त सचिव (प्रशासन) पद पर विजयी हुए हैं।
HighLights
101 राउंड की गिनती के बाद दोनों पदों के लिए परिणाम घोषित
एचसीबीए सत्र 2026-27 के चुनाव मतदान में वोटों की गिनती हुई
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (एचसीबीए) में सत्र 2026-27 के लिए धर्मेंद्र सिंह (डीएस यादव) वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर विजयी हुए। वहीं आशुतोष त्रिपाठी को संयुक्त सचिव (प्रशासन) के पद पर जीत मिली । दोनों 10 हजार से अधिक मतों की गिनती के बाद गुरुवार को विजयी घोषित किए गए।
धर्मेंद्र सिंह पहले राउंड से ही आगे रहे
धर्मेंद्र सिंह ने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भगवान दत्त (बीडी) पांडेय को 554 मतों से हरा कर महत्वपूर्ण पद वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर विजय पताका फहराया। वह मतगणना के पहले राउंड से आगे चल रहे थे और अंत तक उनकी बढ़त बरकरार रही। धर्मेंद्र सिंह को 1725 मत जबकि भगवान दत्त पांडेय को 1171 वोट मिले।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष के अन्य प्रत्याशियों को कितने मिले वोट?
वरिष्ठ उपाध्यक्ष के अन्य प्रत्याशियों को मिले मत इस तरह हैं। राजेश्वर सिंह-872, ममता मौर्या- 843, सुशील कुमार पाण्डेय (सुशील पाण्डेय)- 732, गिरीश कुमार सिंह- 697, विष्णु प्रताप पाण्डेय (विष्णु पाण्डेय)- 691, कमलेश कुमार तिवारी (केके तिवारी) 621, प्रमोद कुमार सिंह (पीके सिंह)- 554, अनिल कुमार श्रीवास्तव (एके श्रीवास्तव)- 398, राजेन्द्र कुमार राठौर- 397, मनोज कुमार द्विवेदी- 386, अमर नाथ तिवारी- 281, शरद सरन श्रीवास्तव (ट्रिपल एस)- 223, अखिलेश कुमार द्विवेदी (डॉ. अखिलेश द्विवेदी)- 195, रिक्त मतों की संख्या- 151 रही। जबकि 96 मत अवैध रहे।
संयुक्त सचिव (प्रशासन) पर किसे कितने मत प्राप्त हुए?
संयुक्त सचिव (प्रशासन) पद पर आशुतोष त्रिपाठी 2235 मत के साथ प्रभावी जीत दर्ज की। उन्होंने भूदेव यादव (देव)- 1066 मत को 1169 वोटों से हराया। अन्य प्रत्याशियों को मिले मत इस तरह हैंः- संतोष कुमार सिंह (बबलू)- 888, आनंद शंकर दुबे- 866, रजनीश पाण्डेय- 771, कंचन सिंह- 755, अनिल कुमार सिंह (बिसेन)- 737, रामानुज तिवारी- 643, नबी उल्लाह- 641, उमेश चंद्र प्रजापति- 402, कोमल प्रसाद मौर्या- 327, गिरीश चंद्र शुक्ला- 295 व प्रमोद कुमार पांडेय- 131 मत। अवैध मतों की संख्या 48 रही जबकि 228 मत रिक्त पाए गए।
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