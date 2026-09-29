इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव: वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर डीएस यादव की बढ़त और मजबूत

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद (एचसीबीए) चुनाव 2026-27 में पांच पदों के लिए मतगणना मंगलवार को भी जारी रही। वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा तीन सचिव व कोषाध्यक्ष पद के लिए बढ़त बनाने वाले प्रत्याशियों की स्थिति पूर्ववत रही। मुख्य चुनाव अधिकारी सैयद फरमान अहमद नकवी व अन्य चुनाव अधिकारियों की देखरेख में मतगणना हुई।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष व संयुक्त सचिव (प्रशासन) पद के लिए 55 राउंड तक कुल 5449 मतों की गिनती हो चुकी है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर धर्मेंद्र सिंह (डीएस यादव) 957 वोट लेकर शीर्ष पर हैं। भगवान दत्त पांडेय (बीडी पांडेय) 627 मत निकटतम प्रतिद्वंद्वी हैं।

अन्य प्रत्याशियों में राजेश्वर सिंह - 486, ममता मौर्या- 465, सुशील कुमार पांडेय -394, विष्णु प्रताप पांडेय- 385, गिरीश कुमार सिंह -368, कमलेश कुमार तिवारी - 341 , प्रमोद कुमार सिंह -305, मनोज कुमार द्विवेदी -217, अनिल कुमार श्रीवास्तव -211, राजेंद्र कुमार राठौर -210, अमरनाथ तिवारी-150, शरद शरण श्रीवास्तव- 116, अखिलेश कुमार द्विवेदी -103 मत पा चुके हैं। कुल 40 वोट अवैध और 74 वोट रिक्त मिले।

संयुक्त सचिव (प्रशासन) पद पर आशुतोष त्रिपाठी अब तक 1211 मत के साथ शीर्ष पर हैं जबकि भूदेव यादव (देव) 572 मत लेकर निकटतम प्रतिद्वंद्वी। संतोष कुमार सिंह बबलू -496, आनंद शंकर दुबे - 475, रजनीश पांडेय - 410, अनिल कुमार सिंह बिसेन - 393, कंचन सिंह -388, नबीउल्लाह - 388, रामानुज तिवारी -325, उमेश चंद्र प्रजापति-226, कोमल प्रसाद मौर्य -196, गिरीश चंद्र शुक्ला -159, व प्रमोद कुमार पांडेय-72 मत। इस पद पर 22 वोट अवैध और 115 वोट रिक्त रहे।

संयुक्त सचिव लाइब्रेरी, प्रेस और कोषाध्यक्ष (पुरुष) पद के लिए 40 राउंड में 3956 वोट गिने जा चुके हैं। संयुक्त सचिव (लाइब्रेरी) पद के लिए जय प्रकाश सिंह (जेपी सिंह) 553 वोटों के साथ सबसे आगे हैं। फिर मनीष द्विवेदी- 503 और अजय कुमार मौर्य 471 मत हैं। राजेश यादव - 370, विक्रांत नीरज (केसरवानी) - 358, अमरेश बहादुर तिवारी - 340, सुहेल अहमद सिद्दीकी - 283, राम शंकर पांडेय (आरएसएस पांडेय)246, ओमप्रकाश विश्वकर्मा 244, राजेश कुमार त्रिपाठी 244, उमेश कुमार -116, रामदेव (आरडी पाठक देव)-79 मत पा चुके हैं। 19 वोट अवैध और 130 रिक्त रहे।

संयुक्त सचिव (प्रेस) के लिए कपिल देव यादव ने 868 मत के साथ बढ़त बरकरार रखी है। दूसरे नंबर पर मनीष पांडेय 594 वोट और तीसरे पर अभिषेक मिश्रा - 536 वोट हैं। अन्य प्रत्याशियों में अनुज कुमार सिंह 516, चंद्र उत्पल सिंह-349, शेखर मिश्र -300 , विकास तिवारी 198, संतोष सिंह 165, अरुण कुमार त्रिपाठी -123 योगेंद्र कुमार पांडेय- 140 मत के साथ होड़ में हैं। 24 वोट अवैध और 141 रिक्त मिले।