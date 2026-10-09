कौशांबी में चायल के पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता को इलाहाबाद HC की नोटिस, विपक्षी के खिलाफ केस कार्रवाई पर रोक

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कौशांबी में चायल के पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता से जुड़े एक आपराधिक मामले में याची विपक्षी को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकलपीठ ने विकास गुप्ता उर्फ विकास कुमार गुप्ता के खिलाफ कैंट थाने में दर्ज केस की पूरी कार्रवाई और मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन आदेश पर नौ दिसंबर तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता पूर्व विधायक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जानें क्या है पूरा मामला? मामला वर्ष 2021 का है। तत्कालीन भाजपा विधायक संजय गुप्ता ने आरोप लगाया था कि विकास गुप्ता पारिवारिक संपत्ति विवाद को लेकर उनके आवास पर आए और बातचीत की मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर उनकी राजनीतिक छवि खराब करने की कोशिश की। इसी आधार पर कैंट थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। याची के वकील शचिन्द्र कुमार मिश्रा ने दलील दी कि यह केस राजनीतिक रंजिश और पारिवारिक विवाद के चलते दर्ज किया गया है। याची का अपने भाई-भाभी से संपत्ति विवाद है और भाभी के चाचा होने के नाते पूर्व विधायक ने रसूख का इस्तेमाल किया।