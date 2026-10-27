मेडिकल में चोट नहीं, गर्भवती महिला से मारपीट के आरोपित को इलाहाबाद HC से राहत; उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गर्भवती महिला से मारपीट मामले में आरोपित पिंटू को अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई तक उसके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। मामला मुरादाबाद के कुंदरकी थाने में दर्ज है।

शिकायत के अनुसार 24 जुलाई 2025 को शाम 7:30 बजे आरोपित पिंटू सह आरोपित हेम सिंह और कमल के साथ शिकायतकर्ता की गैरमौजूदगी में उसके घर में घुसा। आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता की गर्भवती पत्नी नेहा और ननद पूनम से गाली-गलौज और मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। मारपीट के बाद नेहा की तबीयत बिगड़ गई और जिला अस्पताल में उसका इलाज हुआ।