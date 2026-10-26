'आधार कार्ड से उम्र साबित नहीं, TC से शादी पंजीयन अवैध', इलाहाबाद HC की विवाह पंजीयन पर महत्वपूर्ण टिप्पणी

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवाह को पंजीयन को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान का दस्तावेज है, जन्मतिथि या उम्र का पक्का सबूत नहीं है। और सिर्फ ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) के आधार पर पंजीयन नहीं हो सकता।

अगली सुनवाई 27 नवंबर को यह टिप्पणी न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी ने मथुरा निवासी दीपक पाल की अपील की सुनवाई करते हुए की है। कोर्ट ने यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स 2017 में संशोधन होने तक बाल विवाह रोकने के लिए नौ सूत्रीय गाइड लाइन जारी की है। अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को होगी।

पंजीकरण अधिकारी ने ड्यूटी पूरी नहीं की कोर्ट ने कहा, मामले में शादी टीसी और आधार कार्ड के आधार पर रजिस्टर कर दी गई, जबकि आधार उम्र का वैध प्रमाण नहीं है। टीसी, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 में दी गई उम्र साबित करने वाले दस्तावेजों की सूची में शामिल ही नहीं है। टीसी का नियमानुसार सत्यापन भी नहीं किया गया था। ऐसे में पंजीकरण अधिकारी के पास उम्र का कोई सत्यापित सबूत ही नहीं था और उसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की।

नाबालिग से दुष्कर्म/बाल विवाह का आरोप मथुरा निवासी अपीलार्थी के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म/बाल विवाह का आरोप है। हाईस्कूल मार्कशीट के आधार पर उसे सजा हुई है। उसने दो फरवरी 2018 का शादी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाकर सजा पर रोक की मांग की है।