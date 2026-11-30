विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के राजकीय मेडिकल व नर्सिंग कॉलेजों में नियमित नियुक्तियों की चौंकाने वाली स्थिति पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को अंतिम अवसर दिया है। आदेश दिया है कि यूपीपीएससी की सिफारिशों को तब तक प्रभावी न किया जाए, जब तक आयोग परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता व निष्पक्षता पर अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं कर देता।

कोर्ट ने कहा, कालेजों में प्रोफेसर के पद खाली हैं और विभाग एसोसिएट प्रोफेसर व संविदा कर्मियों के भरोसे चल रहे हैं। यह अदालत की अंतरात्मा को झकझोरने वाला है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने श्रीनिवासन गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

कोर्ट ने कहा कि 24 अगस्त 2026 को ही मुख्य मुद्दा चिह्नित किया गया था कि 14 जून 2024 के शासनादेश से मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को संविदा नियुक्ति का अधिकार मिला है। एक संविदा कर्मी को हटाकर दूसरे संविदा कर्मी को रखने के लिए याचिकाएं आ रही हैं। असली वजह कालेजों में नियमित डॉक्टरों की नियुक्ति न होना है।

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा के व्यक्तिगत शपथपत्र में बताया गया है कि पूरे प्रदेश में 500 से अधिक लोग संविदा पर कार्यरत हैं और मात्र 2-3 प्रतिशत पद पर ही नियमित हैं। करीब 25 प्रतिशत पदों पर कार्यवाहक प्राचार्य काम कर रहे हैं। इसी शपथपत्र में यह तथ्य भी है कि प्रोफेसर के कुल स्वीकृत 517 पदों में सीधी भर्ती के 108 पदों में सिर्फ 26 पर ही लोग कार्यरत हैं, बाकी खाली हैं।

35 पदों का अधियाचन भेजा गया है, 44 पद विज्ञापित हैं। कोर्ट को यह भी बताया गया कि संविदा डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट है, वे कालेज में कम और प्राइवेट प्रैक्टिस में ज्यादा रुचि लेते हैं। कोर्ट ने 30 जनवरी 2026 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ डॉक्टर और मेडिकल शिक्षक भर्ती बोर्ड के अब तक गठित न होने पर भी नाराजगी जताई। साथ ही अनुपालन शपथपत्र को अत्यंत अस्पष्ट और केवल ‘आइवाश’ बताया। इसमें कहा गया है कि विधानसभा सत्र में नहीं है, इसलिए अध्यादेश लाने का प्रारूप तैयार है, लेकिन समयसीमा नहीं बताई गई।

बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति का मानदंड भी नहीं बताया गया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल कर बोर्ड गठन की समयसीमा बताएं और स्पष्ट करें कि क्या संविदा डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति है? ऐसा न करने पर उन्हें उपस्थित होना होगा। यूपीपीएससी के रवैये को भी कोर्ट ने लापरवाहीपूर्ण बताया।