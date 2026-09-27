इलाहाबाद हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी- आपराधिक अपीलों में स्थगन से जज 'ग्लोरीफाइड क्लर्क' जैसे

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपराधिक अपीलों में पेपर बुक नहीं मिलने के नाम पर स्थगन मांगने की प्रवृत्ति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। कहा है कि इससे कोर्ट की गरिमा गिरती है और जज को जैसे ग्लोरीफाइड क्लर्क (महिमामंडित लिपिक) की तरह पूछताछ काउंटर पर बैठना पड़ रहा है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति पदम नारायण मिश्र की खंडपीठ ने बदायूं निवासी कप्तान व नरेश की आपराधिक अपीलों की सुनवाई के दौरान स्थगन मांगे जाने पर की है।

दोनों अपीलें आठ जुलाई को सूचीबद्ध थीं। कोर्ट ने पेपर बुक तैयार करने और 21 जुलाई को सुनवाई का आदेश दिया। आर्डरशीट (21 जुलाई) में उल्लेख था कि पेपर बुक तैयार हो गई है। इसके बाद 27 जुलाई और पांच अगस्त को वकील के अनुरोध पर स्थगन हुआ।

केवल स्थगन लेने का बहाना: कोर्ट हाल ही में 22 सितंबर को केस सीरियल नंबर 16 पर लगा तो नरेश के वकील ने कहा कि पेपर बुक नहीं मिली। इस पर कोर्ट ने कहा कि पेपर बुक तो 21 जुलाई को ही बन गई थी और पांच अगस्त तक केस दो बार लिस्ट हो चुका है, ऐसे में जानकारी न होने की बात पर विश्वास करना कठिन है। यह केवल स्थगन लेने का बहाना लगता है। हालांकि, कोर्ट ने वकील पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की।

कहा, 80 प्रतिशत आपराधिक अपीलों में यही स्थिति है। कई मामलों में पेपर बुक तीन-चार साल पहले बन चुकी होती है, फिर भी वकील कहते हैं कि उन्हें मिली ही नहीं। हाई कोर्ट के नियमों में कहीं नहीं लिखा गया है कि सेक्शन को नोटिस प्रकाशित कर बताना होगा कि पेपर बुक बन गई है।