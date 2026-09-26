UP HJS Exam: इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, कम अनुभव वाले न्यायिक अधिकारियों को भी UPHJS परीक्षा में बैठने की अनुमति

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा पदोन्नति परीक्षा में कम अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को बैठने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की पीठ ने आशुतोष तिवारी व 39 अन्य न्यायिक अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि चार जुलाई 2025 तक पांच वर्ष की अर्हता सेवा पूरी करने वाले सभी अधिकारियों को आगामी 27 सितंबर 2026 को होने वाली परीक्षा में अस्थायी रूप से शामिल होने दिया जाए।

यह मामला पदोन्नति के लिए कट-आफ डेट 31 दिसंबर 2024 से संबंधित है। याचियों के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे ने तर्क दिया कि संशोधन नियम चार जुलाई 2025 को अधिसूचित किया गया था। यदि इस तारीख से सेवा की गणना की जाए तो सभी याचियों के पास पांच वर्ष का अनुभव है, लेकिन 31 दिसंबर 2024 की पुरानी कट-आफ डेट के कारण वे मात्र 18 दिन से अयोग्य हो रहे थे।