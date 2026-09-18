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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामला: इलाहाबाद HC में मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Fri, 18 Sep 2026 05:33 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में अगली सुनवाई की तारीख 13 अक्टूबर तय की है। ...और पढ़ें

इलाहाबाद HC में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामला। जागरण आर्काइव

इलाहाबाद HC में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामला। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. हाई कोर्ट की एकलपीठ ने शुक्रवार को भोजनावकाश के बाद इस मामले में सुनवाई की

  2. 30 दिनों में नया आवेदन दाखिल करने की शर्त पर कोर्ट ने प्रतिवादी का आवेदन स्वीकारा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि -शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तिथि 13 अक्टूबर नियत कर दी है। वाद संख्या नौ में अधिवक्ता सौरभ तिवारी के अनुसार न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ ने शुक्रवार को भोजनावकाश के बाद इस मामले में सुनवाई की।

हाई कोर्ट ने प्रतिवादी शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से धारा 151 सपठित आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया कि 30 दिनों के भीतर नया आवेदन दाखिल किया जाएगा।

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