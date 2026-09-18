श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामला: इलाहाबाद HC में मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि -शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तिथि 13 अक्टूबर नियत कर दी है। वाद संख्या नौ में अधिवक्ता सौरभ तिवारी के अनुसार न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ ने शुक्रवार को भोजनावकाश के बाद इस मामले में सुनवाई की।

हाई कोर्ट ने प्रतिवादी शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से धारा 151 सपठित आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया कि 30 दिनों के भीतर नया आवेदन दाखिल किया जाएगा।