गाजीपुर फर्जी एनकाउंटर मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से 3 सप्ताह में मांगा जवाब

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र में गत चार जून को हुए पुलिस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए दाखिल याचिका पर राज्य सरकार को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने यह आदेश गौड़ा देहाती निवासी लक्ष्मीना देवी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के अनुसार तूफानी राम उर्फ तूफानी बिंद की पत्नी की ओर से दाखिल याचिका में आरोप है कि याची के बेटे का एनकाउंटर फर्जी था।