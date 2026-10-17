सारनाथ हादसे के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गोला दीनानाथ से 2500 KG अवैध रसायन बरामद, आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ में अवैध तरीके से पटाखे बनाते समय गुरुवार को हुए विस्फोट में दो मंजिला मकान ढहने और मां-बेटे के गंभीर रूप से झुलसने और घायल होने के बाद पुलिस ने पटाखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की है।