'20 लाख से कम होम लोन पर सरफेसी कार्रवाई नहीं', इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा में मकान का कब्जा लौटाने का दिया आदेश

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 20 लाख रुपये से कम होम लोन पर सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई प्रथम दृष्टया अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कोर्ट ने आगरा की एक संपत्ति का कब्जा याची को तुरंत लौटाने का अंतरिम आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने नुसरत खान व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया।

याचीगण ने सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पूर्व में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस) से 17.67 लाख रुपये का होम लोन लिया था। लोन की वसूली के लिए कंपनी ने सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई की और एडीएम वित्त एवं राजस्व ने 18 नवंबर 2023 को कब्जा लेने का आदेश दे दिया था।

इन दायरे में नहीं आता लोन याची के वकील ने दलील दी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी) के दायरे में आती है और आरबीआइ की 12 फरवरी 2021 की अधिसूचना के मुताबिक ऐसी कंपनियां सरफेसी एक्ट के तहत तभी वसूली कर सकती हैं, जब लोन 20 लाख रुपये से अधिक हो। 20 लाख से कम का लोन इस कानून के दायरे में नहीं आता।