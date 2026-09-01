'रिव्यू अपील नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड की गलती आधार', हाई कोर्ट ने यीडा की समीक्षा याचिका खारिज की

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि रिव्यू (समीक्षा) अपील नहीं है। रिकार्ड देखते ही जो गलती दिखे, वही रिव्यू का आधार है। इस बहाने दोबारा सुनवाई नहीं हो सकती।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इस टिप्पणी के साथ यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की वह समीक्षा याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कोर्ट के 16 नवंबर, 2023 के फैसले को चुनौती दी गई थी।