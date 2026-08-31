स्पाइसजेट को 50 करोड़ जमा करने में हुई देरी, दिल्ली हाई कोर्ट से मांगा अतिरिक्त समय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। स्पाइसजेट और इसके प्रमोटर अजय सिंह ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कारोबारी कलानिधि मारन और कल एयरवेज के साथ कानूनी विवाद के सिलसिले में कोर्ट रजिस्ट्री में 50 करोड़ रुपये जमा करने के लिए और समय देने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने स्पाइसजेट की अर्जी को सुनवाई के लिए 21 सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इसी तारीख को मुख्य मामले की सुनवाई होनी है।

स्पाइसजेट की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी कहा कि एयरलाइन को जून में केंद्र सरकार से आपातकालीन क्रेडिट सहायता की पहली किस्त मिली थी और उस पैसे का इस्तेमाल कामकाज के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि कंपनी को केंद्र सरकार से दूसरी किस्त मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वह अभी तक नहीं मिली है।

अदालत से चार सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया इसके कारण 50 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया जा सका है। उक्त धनराशि का भुगतान 27 अगस्त तक किया जाना था। उन्होंने अदालत से चार सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया। हालांकि, मामले पर अदालत ने सोमवार को कोई आदेश न पारित करते हुए अर्जी को सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख तय कर दी।