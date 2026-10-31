किस अधिकार से दिया किरायेदार की बेदखली का आदेश? इलाहाबाद HC ने प्रयागराज के DM और ACM से पूछा सवाल

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय) द्वारा किरायेदार को बेदखल करने के आदेश पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने जिलाधिकारी और अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय) से पूछा है कि किस कानूनी अधिकार के तहत यह आदेश पारित किया गया। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने मोहम्मद इरफान व अन्य की याचिका पर यह सवाल किया है।

अदालत ने आदेश में कहा है कि दोनों अधिकारियों को हलफनामे में बताना होगा कि कानून में शक्ति न होने के बावजूद, मकान मालिक के इस सादे प्रार्थना-पत्र पर कि वह किरायेदार को हटवाना चाहता है, बेदखली का आदेश किस अधिकार से दिया गया। याचिका के अनुसार 15 जुलाई 2024 के आदेश के क्रियान्वयन में याचियों को 15 दिसंबर 2025 को बेदखल किया गया था।