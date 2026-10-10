ओबीसी आरक्षण: डेटा जुटाने की प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, 14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में स्थानीय निकायों, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण का आधार बनने वाले आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने दशरथ यादव की याचिका पर सुनवाई के दौरान संबंधित आयोग से जानकारी मांगी।

पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से बताया गया कि 40 जिलों में आंकड़े जुटाने का काम पूरा हो चुका है और बाकी जिलों में प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। कोर्ट ने कहा कि आयोग के समक्ष पहुंचने वाले लोगों की संख्या वास्तविक आबादी की तुलना में बहुत कम है। आगरा जिले में तीन लाख से अधिक ओबीसी आबादी होने के बावजूद आयोग के समक्ष केवल 179 लोग पहुंचे और उनमें से महज 29 के बयान दर्ज किए गए।