ज्ञानवापी मस्जिद: वुजूखाना के ASI सर्वे की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली, 30 नवंबर को होगी अगली हियरिंग

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के वुजुखाना क्षेत्र के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ ) से वैज्ञानिक सर्वे कराने के लिए दायर सिविल पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई टाल दी है। अगली तारीख 30 नवंबर नियत की गई है।

मंगलवार को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ में हुई। कोर्ट को याची राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि वुजुखाने से जुड़ा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और वहां अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को होनी है।