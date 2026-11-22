विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित जमीन पर चारदीवारी बनाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने बस्ती के हरैया निवासी रमेश सिंह व दो अन्य की याचिका निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है।

याचीगण की जमीन की चौड़ाई 2.75 मीटर है और यह हर्रेया में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के मध्य से 30 मीटर दूर स्थित है। वे पूरे हिस्से को घेरते हुए चारदीवारी बनवाना चाहते थे। कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना प्रबंधक के तीन मार्च 2020 के आदेश के तहत उन्हें इसके लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है।

यह भी दलील दी कि दीवार ईंट, सीमेंट और बालू से बनेगी, लेकिन यह किसी मकान या भवन जैसा ठोस निर्माण नहीं होगा, जो राजमार्ग के निकट प्रतिबंधित हो सकता है। कोर्ट ने इस तर्क में दम पाया। खंडपीठ ने कहा कि ईंट, सीमेंट और बालू से दीवार बनाने पर भी परियोजना प्रबंधक के आदेश के अनुसार पूर्व अनुमति जरूरी नहीं है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट शर्त रखी कि यह केवल क्षेत्र को घेरने या सुरक्षित करने वाली चारदीवारी ही होनी चाहिए। इसके भीतर कमरे, भवन या अन्य कोई स्थायी ढांचा नहीं बनाया जा सकेगा।