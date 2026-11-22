विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ‘हर घर जल’ योजना के तहत किसी व्यक्ति को पेयजल कनेक्शन देने से निजी विवाद के आधार पर नहीं रोका जा सकता। यदि पाइपलाइन किसी के खेत से होकर गुजर रही है तो ग्राम सभा को ऐसा वैकल्पिक रास्ता देना होगा, जो किसी की कृषि भूमि से होकर न गुजरे।

न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने प्रयागराज में करछना ब्लाक अंतर्गत पनासा गांव निवासी वीतमन्यु कुमार पांडेय की याचिका निस्तारित करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने चार सप्ताह में पाइपलाइन बिछाकर याची के घर तक कनेक्शन देने का निर्देश दिया है।

याची ने हर घर जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन की मांग की थी। उनके अधिवक्ता आशीष कुमार द्विवेदी ने बताया कि जल शक्ति मिशन की हर घर जल योजना के तहत यूपी जल निगम ग्रामीण ने पर्याप्त पाइपलाइन बिछाकर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की है। निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए 10 वर्ष का अनुबंध हुआ है। परियोजना पूरी होने पर उसे संबंधित ग्राम सभा को सौंप दिया जाता है, जो लोगों को कनेक्शन दिलाना सुनिश्चित करती है।