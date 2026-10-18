खतरनाक मांझे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, पुलिस के प्रयासों को बताया नाकाफी; SOP बनाने का निर्देश दिया

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खतरनाक मांझे की बिक्री पर रोक को लेकर पुलिस के प्रयासों को नाकाफी बताते हुए सख्त टिप्पणी की है। कहा, सरकारी हलफनामे में भले कार्रवाई दिखाई गई है, लेकिन हकीकत में अब भी आए दिन अखबारों में खतरनाक मांझे से आम लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं।

प्रयागराज के डॉ. कमल की जनहित याचिका पर सुनवाई प्रयागराज के डॉ. कमल कुमार जायसवाल की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, सरकार ने बताया कि खतरनाक मांझे के इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि पुलिस की ओर से बताए जा रहे प्रयास बहुत कम हैं। अब भी समय-समय पर अखबार में खबरें छपती हैं कि खतरनाक मांझे के इस्तेमाल से आम जनता घायल हो रही है।