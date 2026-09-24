फिरोजाबाद दहेज हत्या मामले में सास को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिला, याचिका खारिज

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिरोजाबाद के थाना टूंडला में दर्ज दहेज हत्या मामले में मृतका की सास निर्मला देवी की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में आरोप पत्र, समन आदेश और पूरी आपराधिक कार्यवाही रद करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति चवन प्रकाश की एकलपीठ ने यह आदेश दिया है।

यह है पूरा मामला प्रतिभा यादव उर्फ पूजा की शादी चार मई 2021 को हुई थी। 18/19 फरवरी 2025 की रात वह ससुराल में बेहोश मिली और 25 फरवरी 2025 को आगरा के अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से शाक बताया गया।

सास के वकील का तर्क सास के वकील ने कहा कि मौत स्वाभाविक थी और हृदयगति रुकने से हुई। उनके अनुसार किसी चोट, जलने या जहर का आरोप नहीं है, इसलिए धारा 80(2) के तत्व नहीं बनते। उन्होंने यह भी कहा कि दहेज की कोई मांग नहीं की गई।