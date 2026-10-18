इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव: कार्यकारिणी सदस्य पद पर सौरभ शुक्ला आगे, 18 से 21 अक्टूबर तक मतगणना नहीं होगी

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद (एचसीबीए) के वार्षिक चुनाव सत्र 2026-27 में शनिवार को मतगणना का 20वां दिन पूरा हुआ। मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी के अनुसार, लाइब्रेरी हाल में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक कार्यकारिणी सदस्य (पुरुष-10 पद) के लिए 2697 मतपत्रों की गिनती हुई। महानवमी एवं विजयदशमी (दशहरा) के उपलक्ष्य में 18 से 21 अक्टूबर तक मतगणना स्थगित रहेगी। यह 22 अक्टूबर, गुरुवार से निर्धारित समय पर फिर शुरू होगी।

कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए 100 प्रत्याशी मैदान में हैं। कुल 27 राउंड की गिनती के बाद सौरभ शुक्ला 419 वोट के साथ शीर्ष पर हैं। अन्य प्रमुख प्रत्याशियों में आचार्य प्रवीण तिवारी 395, देवाशीष त्रिपाठी 362, कृष्णा मोहन सिंह (केएम सिंह) 347, आदित्य सिंह 328, अभिषेक तिवारी 321, अंकुश यादव 317, जफर अली 315, अफजल अली और अखिलेश कुमार शुक्ला 305-305, अमित सिंह (बिसेन) 304, कुलदीप त्रिपाठी 303, चित्रांशु श्रीवास्तव 302, मोहित कुमार तिवारी 295 और विनय कुमार (साहू) 288 मत हैं।