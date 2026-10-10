इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी उपलब्धि, 1 लाख फैसलों का हिंदी अनुवाद किया पूरा

विधि संवाददाता, प्रयागराज। न्याय को जनभाषा में पहुंचाने की दिशा में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पांच अक्टूबर 2026 तक हाई कोर्ट के एक लाख फैसलों का हिंदी में अनुवाद कर वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध करा दिया गया है।

इस उपलब्धि पर ‘द वर्नाक्युलर वायस ऑफ जस्टिस’ नामक स्मारिका का विमोचन भी किया गया। यह उपलब्धि एआई असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एचसीआर और आईएलआर कमेटी के तत्वावधान में सुवास प्रकोष्ठ ने हासिल की है। हाई कोर्ट प्रशासन की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने एक लाखवें निर्णय को स्वयं वेबसाइट पर अपलोड किया।

इस दौरान न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा, न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा, कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजीत कुमार, न्यायमूर्ति जस्टिस समीर जैन और न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान भी उपस्थित थे। न्यायमूर्ति समीर जैन और न्यायमूर्ति चौहान ने भी प्रतीकात्मक रूप से अपने निर्णय अपलोड किए। न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने सुवास सेल को बधाई दी।

मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायमूर्तियों ने इसे न्याय तक पहुंच आसान बनाने की दिशा में सराहनीय कदम बताया। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्कालीन सीजेआइ डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ की पहल पर 23 जनवरी 2023 को सभी हाई कोर्ट में अनुवाद कमेटी बनाने के लिए पत्र लिखा गया था। इसके बाद 16 अगस्त 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुवास सेल की स्थापना हुई और 23 अगस्त 2023 को पहला हिंदी अनुवाद अपलोड हुआ।

12 दिसंबर 2025 को 50 हजारवां अनुवाद पूरा हुआ था। अभी सुवास प्रकोष्ठ सभी एएफआर निर्णय, तीन पेज से अधिक के अंतिम नान-एएफआर आदेश, उत्तर प्रदेश से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और बाम्बे व आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हिंदी अनुवाद कर रहा है।