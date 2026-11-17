जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Akshaya Navami कार्तिक शुक्लपक्ष की नवमी तिथि पर 'अक्षय नवमी' का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए सनातन धर्मावलंबी आंवला के वृक्ष का पूजन करेंगे। पूजन करके रोग व शोक से मुक्ति की कामना की जाएगी। इसके बाद आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन पकाकर परिवार के साथ उसका सेवन करेंगे। इसके चलते आजाद पार्क, भरद्वाज पार्क, पं. महामना मदन मोहन मालवीय पार्क में काफी चहल-पहल रहेगी।

अक्षय नवमी का महत्व अक्षय तृतीय के समान ज्योतिर्विद आचार्य देवेंद्र प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार नवमी तिथि 17 नवंबर अर्थात मंगलवार की रात 1.21 बजे लग जाएगी, जो बुधवार 18 नवंबर की रात 2.12 बजे तक रहेगी। शतभिषा नक्षत्र के साथ तुला राशि में सूर्य व बुध के संचरण से द्विग्रही का पुण्यकारी संयोग बन रहा है। अक्षय नवमी का महत्व अक्षय तृतीय के समान होता है।

आंवला का वृक्ष निरोगता व समृद्धि प्रदान करता है Akshaya Navami उन्होंने बताया कि आंवला का वृक्ष निरोगता व समृद्धि प्रदान करता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी आंवला के वृक्ष में वास करते हैं। जो आंवला के वृक्ष का पूजन करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बताते हैं कि आंवला के पेड़ के जड़ में दूध चढ़ाना चाहिए। तना में कच्चा सूत लपेटकर 21, 51 अथवा 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। कद्दू का दान करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं।

पितरों के निमित्त करें तर्पण पाराशर ज्योतिष संस्थान के निदेशक आचार्य विद्याकांत पांडेय के अनुसार अक्षय नवमी वाले दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेकर आंवले के पेड़ के नीचे पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठकर पूजन करें। इसके बाद 'ऊं धायै नम:' मंत्र का जप करते हुए आंवले के वृक्ष की जड़ में गाय के कच्चा दूध की धारा गिराते हुए पितरों के निमित्त तर्पण करें। तर्पण के बाद पेड़ के तने में रोली, हल्दी, चंदन और अक्षत से तिलक करें।