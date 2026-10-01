प्रयागराज-मुंबई रूट पर अकासा एयर की अब रोज उड़ान, त्योहारी सीजन में यात्रियों को मिली राहत
अकासा एयर ने 1 अक्टूबर से प्रयागराज-मुंबई रूट पर अपनी दैनिक उड़ान सेवा बहाल कर दी है, जिससे त्योहारी सीजन ...और पढ़ें
HighLights
अकासा एयर ने प्रयागराज-मुंबई रूट पर दैनिक उड़ानें शुरू कीं।
यह सुविधा अक्टूबर में सातों दिन उपलब्ध रहेगी, फिर घटेगी।
त्योहारी सीजन से पहले यात्रियों को मुंबई जाने में आसानी होगी।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। त्योहारी सीजन से पहले प्रयागराज से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अकासा एयर ने एक अक्टूबर यानी गुरुवार से प्रयागराज-मुंबई रूट पर दैनिक उड़ान बहाल कर दी है। सितंबर महीने तक अकासा सिर्फ सोमवार को उड़ान संचालित कर रही है, जो बढ़कर अब सातो दिन हो जाएगी।
इससे एयरपोर्ट पर शनिवार को बंद संचालन पुन: शुरू हो जाएगा। हालांकि, सातों दिन उड़ान की सुविधा केवल अक्टूबर में त्योहारी भीड़ को देखते हुए रहेगी। नवंबर में यह सप्ताह में छह दिन चलेगी और शनिवार को उड़ान नहीं होगी। दिसंबर में संख्या घटकर पांच दिन रह जाएगी, जिसमें बुधवार और शनिवार को संचालन बंद रहेगा।
समय सारिणी के अनुसार, मुंबई से यह विमान दोपहर 12.55 बजे उड़कर 3.15 बजे प्रयागराज पहुंचेगा। वापसी में प्रयागराज से शाम 4.05 बजे रवाना होकर 6.30 बजे मुंबई लैंड करेगा। प्रयागराज से मुंबई का किराया लगभग पांच हजार और वापसी का लगभग सात हजार रुपये है, टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है।
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बीते चार जुलाई से शनिवार को उड़ानों की संख्या शून्य हो गई थी। 24 मई 2020 के लाकडाउन के बाद यह पहला मौका था जब शनिवार को कोई विमान नहीं उतरा। 30 सितंबर को सिर्फ एक विमान से 159 यात्री आए और 152 यात्री रवाना हुए।