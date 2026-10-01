नौकरी का सपना होगा पूरा! उत्तर मध्य रेलवे में 694 पदों पर भर्ती शुरू, ऐसे करें आवेदन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (आरआरसी) उत्तर मध्य रेलवे ने सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (जीडीसीई) कोटा 2026 के अंतर्गत 694 पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी की है। आनलाइन आवेदन प्रक्रिया वेबसाइट www.rrcpryj.org पर एक अक्टूबर यानी गुरुवार से शुरू होकर 30 अक्टूबर तक चलेगी।

भर्ती में असिस्टेंट लोको पायलट (एएलपी) के 428 पद (विद्युत विभाग, तकनीशियन के 89 पद, जिसमें तकनीशियन ग्रेड-एक (सिग्नल व टेलीकाम) के पांच पद (पे-लेवल पांच) और तकनीशियन ग्रेड-तीन के विभिन्न ट्रेडों (फिटर, वेल्डर, ब्लैकस्मिथ, टर्नर, टीएमसी आदि) में 84 पद शामिल हैं।

जूनियर इंजीनियर (जेई) के विभिन्न विभागों (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल व टेलीकाम) में कुल 70 पद (पे-लेवल छह) और गैर-तकनीकी (एनटीपीसी) में कुल 107 पद, जिसमें कामर्शियल कम टिकट क्लर्क के 104 पद (पे-लेवल तीन) और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के तीन पद (पे-लेवल दो) शामिल हैं। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास के साथ बीई/बीटेक डिग्री तक है। परीक्षा कंप्यूटर पर होगी और बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।