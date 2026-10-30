Indira Marathon 2026 : डोप टेस्ट में फंसे 100 एथलीट इंदिरा मैराथन से बाहर, नाडा ने जारी की सूची

अमरीश मनीष शुक्ल, प्रयागराज। Indira Marathon 2026 देश की प्रतिष्ठित इंदिरा मैराथन के 41वें संस्करण में इस बार देश भर के 100 एथलीट ट्रैक पर नहीं उतर सकेंगे। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नॉडा) ने डोप टेस्ट में फेल होने पर 51 एथलीटों को प्रतिबंधित (बैन) और 49 को निलंबित किया है। इनमें से करीब 13 एथलीट ऐसे हैं जो पूर्व में इंदिरा मैराथन दौड़ चुके हैं, लेकिन इस बार नियमों के उल्लंघन के चलते उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा।

प्रभारी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी शिव यादव ने बताया कि नॉडा की वर्तमान सूची में कुल 267 प्रतिबंधित और 262 निलंबित खिलाड़ियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें से 100 एथलीट (ट्रैक एंड फील्ड) हैं। नाडा नियमावली के अनुसार, कोई भी प्रतिबंधित या जांच लंबित होने तक अनंतिम रूप से निलंबित खिलाड़ी किसी भी अधिकृत खेल प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकता।

नॉडा के अनुसार, इन एथलीटों के नमूनों में एनाबालिक स्टेरायड, डर्बेपोएटिन, नोरएंड्रोस्टेरोन, मफेंटरमाइन और स्टैनोजोलोल जैसे प्रतिबंधित पदार्थों की मौजूदगी पाई गई है। देश के विभिन्न राज्यों से ताल्लुक रखने वाले इन खिलाड़ियों पर जांच पूरी होने व प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय आयोजन में उतरने पर पूरी तरह रोक रहेगी।

प्रयागराज में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्मतिथि पर 19 नवंबर को आयोजित होने वाली 42.195 किमी की यह मैराथन एथलेटिक्स फेडरेशन आफ इंडिया (एएफआई) व उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है। साथ ही प्रदेश खेल विभाग के आधिकारिक कैलेंडर का हिस्सा है।