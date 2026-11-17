जागरण संवाददादा, कुंडा (प्रतापगढ़)। बेंती कोठी में आयोजित श्रीराम कथा के शुभारंभ से पहले जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी।

सोमवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम का चरित्र इतना व्यापक, विस्तृत है कि उसका पूरा वर्णन कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है।

श्रीराम कथा का सबसे बड़ा उद्देश्य जनसामान्य को भगवान श्रीराम के विराट चरित्र से परिचित कराना और उन्हें सद्बुद्धि, धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। समाज को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का प्रयास ही इस कथा का मूल उद्देश्य है।

एक सवाल पर रघुराज प्रताप ने कहा कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। हिंदुओं ने कभी यह नहीं कहा कि वे मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते। कुंडा में सोमवार को निकली राम कथा की कलश यात्रा में श्रद्धालुओं की सहभागिता। जागरण मुस्लिम लीग ने इस्लामिक राष्ट्र की मांग की थी- राजा भैया मुस्लिम लीग और जिन्ना ने यह मांग उठाई थी कि उन्हें इस्लामिक राष्ट्र चाहिए और वे हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अपने पूर्व के राजनीतिक बयानों पर उन्होंने दो टूक कहा कि जो कहना था, वह कह चुके हैं और उससे पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है।

राजभवन स्थित पंचवटी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर चार दिन प्रवास करेंगे। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आगमन हो जाने पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी और सतर्क हो गए हैं। अधिकारियों ने उनके ठहरने के लिए निर्धारित परिसर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।