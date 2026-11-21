संवाद सूत्र, संडवा चंद्रिका। क्षेत्र के ताला सिरिस्ताबाद में शुक्रवार को गाय का पूजन कर गोशाला का शुभारंभ किया गया। मनरेगा योजना के तहत करीब 20 लाख रुपये की लागत से बनी इस गौशाला में 250 पशुओं के संरक्षण की व्यवस्था की गई है।



क्षेत्र के आसपास के करीब एक दर्जन गांवों में गोशाला नहीं होने से बेसहारा मवेशी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। ताला सिरिस्ताबाद में गौशाला शुरू होने से इन पशुओं को आश्रय देने में मदद मिलेगी। साथ ही किसानों को फसलों की सुरक्षा के मामले में भी राहत मिलने की उम्मीद है।

ग्राम पंचायत प्रशासक वंशराज सिंह और तकनीकी सहायक बृजेश नारायण तिवारी ने गाय का पूजन कर गौशाला में प्रवेश कराया। इस मौके पर राजेंद्र शुक्ल, सरदार सिंह, मालिक सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पंचायत सचिव अरविंद सिंह ने सभी के प्रति आभार जताया।