संवाद सूत्र, पट्टी। आसपुर देवसरा के तीबीपुर गांव में गुरुवार देर शाम विवाहिता का शव ससुराल स्थित कमरे में मिला। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला। पूछताछ के लिए सास और ससुर को थाने लाया गया है। वंदना पाल का सुलतानपुर जिले के धम्मौर क्षेत्र के त्यागीपुर गांव में मायका है। उसने 21 नवंबर 2023 को तीबीपुर निवासी महेंद्र कुमार पाल से प्रेम विवाह किया था।

पति रोजी-रोजगार के लिए दिल्ली में रहता है। नवरात्र के दौरान वंदना मायके चली गई थी। मंगलवार को वह अपने भाई के साथ ससुराल लौटी। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे सास-ससुर धान कटवाने के लिए दलापुर स्थित खेत पर चले गए थे। शाम करीब छह बजे लौटे तो वंदना के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला।