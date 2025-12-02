प्रतापगढ़ की झाड़ी में मिला युवक का शव, पुलिस ने बंद मोबाइल चार्ज किया तो हुई पहचान, हत्या या हादसे के बीच उलझी गुत्थी

संसू, जागरण, प्रतापगढ़। कटरा मेदनीगंज स्थित मां शीतला देवी धाम गेट के सामने एटीएल गेट नंबर एक के बगल झाड़ियाें में युवक का शव मिला। उसकी उम्र करीब 21 थी। मंगवार सुबह नगर कोतवाली देहात क्षेत्र में शव मिलने की जानकारी होने पर भीड़ जुट गई। पुलिस भी पहुंची। मोबाइल के आधार पर उसकी शिनाख्त हुई।

मोबाइल की बैटरी चार्ज हुई तो आने लगे फाेन कोतवाली देहात पुलिस शव मिलने की सूचना पर पहुंची। युवक के कपड़ों की तलाशी के दौरान उसकी जेब में मोबाइल फोन बरामद हुआ। हालांकि मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण स्विच आफ हो गया था। पुलिस ने चार्ज कराया तो उसके मोबाइल पर फोन आने लगे। इससे उसकी पहचान 21 वर्षीय आकाश यादव पुत्र उदय राज यादव निवासी पंडितपुर रानीगंज के रूप में हुई।

लोगों ने सोचा शराब पीकर पड़ा है स्थानीय लोगों का कहना है कि मंगलवार सुबह आठ बजे लाश देखी गई, लेकिन उन्होंने सोचा कि युवक संभवत: शराब के नशे में पड़ा है। किसी ने पास जाकर चेक करने की जहमत नहीं उठाई, जिसके कारण किसी को मालूम नहीं हो सका।