प्रतापगढ़ में पति की हत्या कराने वाले पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार, शराब पिलाकर ईंट-पत्थर से कूंचा था सिर

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। पूर्व प्रधान के बेटे की हत्या का राज खुल गया है। इसे उसकी पत्नी ने अपने मुस्लिम प्रेमी से मिलकर करवाया था। पुलिस ने आरोपित पत्नी व प्रेमी समेत चार को पकड़कर सारा राज उगलवाया। युवक को शराब के नशे में करके मारा गया था।

लालगंज के बाजार खास वार्ड के 35 वर्षीय उमाशंकर कौशल उर्फ गुड्डू की हत्या बुधवार रात की गई थी। शीतलमऊ के पास खेत में उसका शव मिला था। युवक के भाई दीपू ने हत्या में अपनी भाभी यानी मृतक की पत्नी सुमन व उसके प्रेमी शहंशाह की भूमिका होने का संदेह व्यक्त करते हुए केस दर्ज कराया था। एसपी दीपक भूकर ने मौके पर जाने के बाद राजफाश के लिए लालगंज पुलिस एवं एसओजी को लगाया था।

ऐसे खुला राज मानीटरिंग एएसपी पश्चिमी बृजनंदन राय व सीओ लालगंज राजीव द्विवेदी कर रहे थे। मृतक की पत्नी के पास मिले प्रेमी के दिए मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालने पर कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। पुलिस ने सुमन व उसके प्रेमी धारूपुर निवासी शहंशाह को दबोचा। पूछताछ में दोनों ने सब बताया।

यह है पूरा मामला एएसपी पूर्वी आलोक कुमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बताया कि उमा शंकर की पत्नी का शहंशाह से अवैध संबंध था। इसका विरोध करने पर उसकी हत्या की योजना बनाई गई। शराब पिलाने के बहाने उमा शंकर को फोन करके शहंशाह ने बुलाया। वहां पर धारूपुर के ही विशाल शुक्ला उर्फ बिट्टू, अविनाश तिवारी उर्फ रजत भी मौजूद थे, जबकि पत्नी सुमन घर से फोन पर संपर्क में बनी थी।

इन लोगों द्वारा उसे खूब शराब पिलाई गई। जब वह नशे में हो गया तो ईंट-पत्थर से कुचलकर मारा। इसके बाद शव घसीटकर कीचड़ में डाल दिया। इस दौरान गिरे मृतक के मोबाइल को विशाल शुक्ला ने उठाया व आधार कार्ड अविनाश तिवारी ने ले लिया।