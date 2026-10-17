प्रतापगढ़ में ओयो रेस्टोरेंट पर पुलिस का छापा, बंद कमरे में पकड़े गए 5 जोड़े

संवाद सूत्र, जागरण, सांगीपुर, प्रतापगढ़। स्थानीय थाना से चंद कदम की दूरी पर बाजार में संचालित ओयो रेस्टोरेंट में शुक्रवार दोपहर अचानक पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस की कार्रवाई से खलबली मच गई। रेस्टोरेंट के आसपास तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई।

प्रत्यक्षदशिर्यों के अनुसार, रेस्टोरेंट के अलग-अलग कमरों में मौजूद युवक-युवतियों में भगदड़ मच गई। सांगीपुर थाने के उपनिरीक्षक विजय कुमार यादव ने रेस्टोरेंट प्रबंधक आशीष यादव से रजिस्टर लेकर जांच शुरू की। इस दौरान रजिस्टर में दर्ज विवरण और युवक-युवतियों के पहचान पत्रों की जांच भी होती रही।