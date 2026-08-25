प्रतापगढ़ में डकैती की बड़ी साजिश नाकाम, पुलिस ने चार बदमाश दबोचे, तमंचा-कारतूस व छेनी-हथौड़ा बरामद

संसू, जागरण, प्रतापगढ़। जनपद की देल्हूपुर पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे चार बदमाशों को 24 अगस्त की रात में गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपितों के कब्जे से एक 32 बोर पिस्टल, आठ कारतूस, एक 315 बोर तमंचा, दो कारतूस के अलावा हथौड़ा, छेनी, प्लास, रस्सी और पहचान छिपाने के लिए तीन काले कपड़े बरामद किए गए।

पुलिस के मुताबिक रात में मानधाता मोड़ पर चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि शनिदेव धाम गेट के सामने बाग में कुछ बदमाश आपराधिक वारदात की योजना बना रहे हैं। इस पर पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस को देखकर बदमाशों ने भागने का प्रयास किया। चार को पुलिस ने पकड़ लिया जबकि एक बदमाश साहिल खान अंधेरे का लाभ उठाकर बाइक से फरार हो गया।

गिरफ्तार बदमाशें में मेराज उर्फ आदिल निवासी शोभीपुर, सैफ निवासी जद्दोपुर दिवैनी, सादाब निवासी चकसारा और नौशाद उर्फ नुशाद निवासी बरसंडा रहे। पूछताछ में आरोपितों ने कुशफरा गांव में डकैती करने के उद्देश्य से एकत्र होने की बात पुलिस को बताई। पुलिस के अनुसार हथौड़ा, छेनी, प्लास और रस्सी का इस्तेमाल वारदात में तथा काले कपड़ों का इस्तेमाल पहचान छिपाने के लिए किया जाना था।