प्रतापगढ़ में लेखपाल पर झूठी रिपोर्ट देने पर मुकदमा दर्ज, हाई कोर्ट को गुमराह करने पर हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। सरकारी जमीन पर हुए कब्जे के मामले में हाई कोर्ट द्वारा मांगे जाने पर लेखपाल ने झूठी व भ्रामक रिपोर्ट दे दी। इससे प्रशासन को कोर्ट में असहज होना पड़ा। नायब तहसीलदार ने लेखपाल पर नगर कोतवाली में मंगलवार को केस दर्ज कराया।

इलाहाबाद HC की लखनऊ खंडपीठ में जनहित याचिका प्रकरण सदर तहसील के श्रीकांतपुर का है। यहां पर नवीन परती और खाद गड्ढा पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। जनहित में इसकी शिकायत करत हुए गांव के अशोक मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जनहित याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने प्रतापगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा।