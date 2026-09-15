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जिस ट्रैक्टर से गया था मवेशियों के लिए हरा चारा लेने, उसी के नीचे दबकर युवक की चली गई जान

By Digital Desk Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Tue, 15 Sep 2026 12:57 PM (IST)

प्रयागराज के नवाबगंज में मवेशियों के लिए हरा चारा लेने गए एक युवक की ट्रैक्टर पलटने से दर्दनाक मौत हो ...और पढ़ें

प्रयागराज के नवाबगंज इलाके में इसी ट्रैक्टर के नीचे दबने से आदर्श की मौत हुई। जागरण

प्रयागराज के नवाबगंज इलाके में इसी ट्रैक्टर के नीचे दबने से आदर्श की मौत हुई। जागरण

HighLights

  1. प्रयागराज में गंगापार के नवाबगंज इलाके में दर्दनाक हादसा

  2. अचानक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटने से हुई दुर्घटना

संसू, जागरण , नवाबगंज (प्रयागराज)। गंगापार में नवाबगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। मुबारकपुर पुरन कछार गांव में मवेशियों के लिए हरा चारा लेने गए युवक की ट्रैक्टर पलटने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद घरवाले और गांव के लोग गमगीन हैं।

मुबारकपुर पुरन कछार गांव निवासी आदर्श कुमार यादव पुत्र अशोक कुमार यादव सुबह ट्रैक्टर लेकर मवेशियों के लिए चरी काटने खेत में गया था। बताया जाता है कि वह ट्रैक्टर के कल्टीवेटर पर हरा चारा लादकर खेत से बाहर निकल रहा था। इसी दौरान अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में आदर्श कुमार ट्रैक्टर के नीचे दब गया।

आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और मशक्कत के बाद ट्रैक्टर के नीचे दबे आदर्स को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी गांव में पहुंचते ही बिलखते घरवालों के साथ ग्रामीण पहुंचे। सूचना पर पहुंची डांडी पुलिस चौकी की फोर्स मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया।

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