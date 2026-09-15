जिस ट्रैक्टर से गया था मवेशियों के लिए हरा चारा लेने, उसी के नीचे दबकर युवक की चली गई जान

संसू, जागरण , नवाबगंज (प्रयागराज)। गंगापार में नवाबगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। मुबारकपुर पुरन कछार गांव में मवेशियों के लिए हरा चारा लेने गए युवक की ट्रैक्टर पलटने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद घरवाले और गांव के लोग गमगीन हैं।

मुबारकपुर पुरन कछार गांव निवासी आदर्श कुमार यादव पुत्र अशोक कुमार यादव सुबह ट्रैक्टर लेकर मवेशियों के लिए चरी काटने खेत में गया था। बताया जाता है कि वह ट्रैक्टर के कल्टीवेटर पर हरा चारा लादकर खेत से बाहर निकल रहा था। इसी दौरान अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में आदर्श कुमार ट्रैक्टर के नीचे दब गया।