जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। भले ही आम का सीजन नहीं है, लेकिन ठंड के मौसम में भी आम का स्वाद ले सकते हैं। इसके लिए आपको महुली मंडी आना होगा। यहां पर तमिलनाडु के आम की भारी खेप आई है, जो ग्राहकों की खास पसंद बनी है।

यह आम 130 रुपये से लेकर 150 रुपये किलो कीमत है। बाजार में यह आम 180 से 200 रुपये की दर से बिक रहा है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का कटहल भी ग्राहकों की पसंद बना है। कटहल का दाम भी 120 रुपये से लेकर 140 रुपये किलो है।

खास बात यह है कि हरी मटर, सूरन की भी खेप आ गई है। अभी तक हरी मटर पंजाब से आती थी। इसका दाम 100 से 120 रुपये प्रति किलो था, लेकिन अब जबलपुर से मटर आने से ग्राहकों को काफी राहत मिली है। इसका दाम 50 रुपये किलो है।